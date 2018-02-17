Миротворці на Донбасі потрібні після завершення дипломатичного процесу - Фріланд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Миротворці на Донбасі потрібні після того, як буде завершений дипломатичний процес. Про це сьогодні сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, виступаючи на українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Звісно, я вважаю, що це була б гарна ідея. Але миротворці потрібні після того, як завершений дипломатичний процес. Ще треба багато чого зробити, аби дійти до цього моменту. Але миротворці — це важлива пропозиція, щоб зберегти територіальну цілісність України, захисти кордони України. Канада буде підтримувати будь-які миротворчі пропозиції”, — сказала міністр, відповідаючи на запитання, чи ви вважає вона ідею миротворців найкращою можливістю вирішення конфлікту на Донбасі.
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Х.Фріланд також наголосила, що Канада не згодна зі статусом-кво, адже помирають люди і це є абсолютно не прийнятно.
“Я хотіла б подякувати Курту Волкеру за його роботу. Думаю, він робить дуже багато у цьому питані. Зрештою, я вважаю, що це залежить від Росії. Питання в тому, чи Росія готова залишити Україну. Ми як друзі України дуже чітко заявляємо про нашу підтримку. Ми солідарні з Україною”, — зазначила вона.