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Миротворці на Донбасі потрібні після завершення дипломатичного процесу - Фріланд

Миротворці на Донбасі потрібні після завершення дипломатичного процесу - Фріланд

Київ • УНН

 • 9138 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Миротворці на Донбасі потрібні після того, як буде завершений дипломатичний процес. Про це сьогодні сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, виступаючи на українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“Звісно, я вважаю, що це була б гарна ідея. Але миротворці потрібні після того, як завершений дипломатичний процес. Ще треба багато чого зробити, аби дійти до цього моменту. Але миротворці — це важлива пропозиція, щоб зберегти територіальну цілісність України, захисти кордони України. Канада буде підтримувати будь-які миротворчі пропозиції”, — сказала міністр, відповідаючи на запитання, чи ви вважає вона ідею миротворців найкращою можливістю вирішення конфлікту на Донбасі.

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Х.Фріланд також наголосила, що Канада не згодна зі статусом-кво, адже помирають люди і це є абсолютно не прийнятно.

“Я хотіла б подякувати Курту Волкеру за його роботу. Думаю, він робить дуже багато у цьому питані. Зрештою, я вважаю, що це залежить від Росії. Питання в тому, чи Росія готова залишити Україну. Ми як друзі України дуже чітко заявляємо про нашу підтримку. Ми солідарні з Україною”, — зазначила вона.

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