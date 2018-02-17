Миротворцы на Донбассе нужны после завершения дипломатического процесса - Фриланд

"Конечно, я считаю, что это была бы хорошая идея. Но миротворцы нужны после того, как завершен дипломатический процесс. Еще надо многое сделать, чтобы дойти до этого момента. Но миротворцы - это важное предложение, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, защиту границы Украины. Канада будет поддерживать любые миротворческие предложения", - сказала министр, отвечая на вопрос, считает ли она идею миротворцев лучшей возможностью решения конфликта на Донбассе.

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Х.Фриланд также подчеркнула, что Канада не согласна со статусом-кво, ведь умирают люди и это абсолютно неприемлемо.

"Я хотела бы поблагодарить Курта Волкеру за его работу. Думаю, он делает очень много в этом вопросе. В конце концов, я считаю, что это зависит от России. Вопрос в том, готова ли Россия покинуть Украину. Мы как друзья Украины очень четко заявляем о нашей поддержке. Мы солидарны с Украиной", - отметила она.