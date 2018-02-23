Мир на Донбасі на 90% залежить від США - Кучма
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Врегулювання конфлікту на Донбасі на 90% залежить від підтримки Сполучених Штатів Америки. Про це сказав другий Президент України Леонід Кучма під час 6-го Балтійсько-Чорноморського форуму, передає кореспондент УНН.
“У тристоронній контактній групі єдина думка: миротворчі війська повинні бути на всій території і, перш за все, на українсько-російському кордоні. ... цього не буде, коли нам пропонують: давайте ми спочатку на лінію зіткнення введемо блакитні каски для того, щоб вони захищали ОБСЄ. Ну, це значить зробити новий кордон з Україною”, — повідомив Кучма.
За словами Президента, подібну ситуацію можна спостерігати у Придністров'ї, де “теж є російські блакитні каски”.
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“Вважаю, що в сьогоднішній ситуації мир в Україні на 90% залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Тому що європейці, ми бачимо, як себе ведуть — вони забули уроки історії”, - додав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Донбасі її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.