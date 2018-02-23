Мир на Донбассе на 90% зависит от США - Кучма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Урегулирование конфликта на Донбассе на 90% зависит от поддержки Соединенных Штатов Америки. Об этом сказал второй Президент Украины Леонид Кучма во время 6-го Балтийско-Черноморского форума, передает корреспондент УНН.
"У трехсторонней контактной группе мысль одна: миротворческие войска должны быть на всей территории и, прежде всего, на российско-украинской границе. ... этого не будет, когда нам предлагают: давайте мы сначала на линию соприкосновения введем голубые каски для того, чтобы они защищали ОБСЕ. Ну, это значит сделать новую границу с Украиной", - сообщил Кучма.
По словам Президента, подобную ситуацию можно наблюдать в Приднестровье, где "тоже есть русские голубые каски".
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"Считаю, что в сегодняшней ситуации мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Потому что европейцы, мы видим, как себя ведут, - они забыли уроки истории", - добавил он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.