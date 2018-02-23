Мир на Донбассе на 90% зависит от США - Кучма

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61175 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73910 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76754 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106691 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100227 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104483 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111474 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117070 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122764 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Мир на Донбассе на 90% зависит от США - Кучма

Мир на Донбассе на 90% зависит от США - Кучма

Киев  •  УНН

 • 9921 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Урегулирование конфликта на Донбассе на 90% зависит от поддержки Соединенных Штатов Америки. Об этом сказал второй Президент Украины Леонид Кучма во время 6-го Балтийско-Черноморского форума, передает корреспондент УНН.

"У трехсторонней контактной группе мысль одна: миротворческие войска должны быть на всей территории и, прежде всего, на российско-украинской границе. ... этого не будет, когда нам предлагают: давайте мы сначала на линию соприкосновения введем голубые каски для того, чтобы они защищали ОБСЕ. Ну, это значит сделать новую границу с Украиной", - сообщил Кучма.

По словам Президента, подобную ситуацию можно наблюдать в Приднестровье, где "тоже есть русские голубые каски".

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"Считаю, что в сегодняшней ситуации мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Потому что европейцы, мы видим, как себя ведут, - они забыли уроки истории", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН на Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.

Украинские Национальные Новости

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