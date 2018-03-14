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Мін’юст займеться стягненням боргів по зарплатах

Мін’юст займеться стягненням боргів по зарплатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. З 2 квітня Мін’юст штаби та мобільні групи державних виконавців розпочнуть стягнення заборгованостей по заробітній платні. Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.

“З 2 квітня Мін’юст, штаби та мобільні групи державних виконавців займуться вирішенням ще однієї надзвичайно важливої соціальної проблеми — стягненням заборгованостей по заробітній платні”, — анонсував він.

За словами Петренка, нині за статистичними даними роботодавці завинили працівникам більше 2,3 млрд грн, при цьому в органах виконавчої служби Мін’юсту зареєстровано виконавчих документів і рішень судів на більше ніж 500 млн грн.

“Це — законно зароблені кошти, які недоотримали українські робітники по всій країні”, — підкреслив він.

Нагадаємо, в Україні впровадять систему електронних арештів коштів боржників з метою автоматизації процесу збирання та примусово стягнення боргу.

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