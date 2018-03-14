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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 12953 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 32541 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38041 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 84996 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Минюст займется взысканием долгов по зарплатам

Минюст займется взысканием долгов по зарплатам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Со 2 апреля Минюст, штабы и мобильные группы государственных исполнителей начнут взыскания задолженностей по заработной плате. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.

“Со 2 апреля Минюст, штабы и мобильные группы государственных исполнителей займутся решением еще одной важнейшей социальной проблемы — взысканием задолженностей по заработной плате”, — анонсировал он.

По словам Петренко, в настоящее время по статистическим данным работодатели задолжали работникам более 2,3 млрд грн, при этом в органах исполнительной службы Минюста зарегистрировано исполнительных документов и решений судов на более чем 500 млн грн.

“Это — законно заработанные средства, которые недополучили украинские рабочие по всей стране”, — подчеркнул он.

Напомним, в Украине внедрят систему электронных арестов средств должников с целью автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.

Украинские Национальные Новости

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