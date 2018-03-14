Минюст займется взысканием долгов по зарплатам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Со 2 апреля Минюст, штабы и мобильные группы государственных исполнителей начнут взыскания задолженностей по заработной плате. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.
“Со 2 апреля Минюст, штабы и мобильные группы государственных исполнителей займутся решением еще одной важнейшей социальной проблемы — взысканием задолженностей по заработной плате”, — анонсировал он.
По словам Петренко, в настоящее время по статистическим данным работодатели задолжали работникам более 2,3 млрд грн, при этом в органах исполнительной службы Минюста зарегистрировано исполнительных документов и решений судов на более чем 500 млн грн.
“Это — законно заработанные средства, которые недополучили украинские рабочие по всей стране”, — подчеркнул он.
Напомним, в Украине внедрят систему электронных арестов средств должников с целью автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.