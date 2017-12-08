Мін'юст вимагає від Луценка надати правову оцінку обшуку з боку НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністерство юстиції України вимагає від Генерального прокурора Юрія Луценка надати негайно правову оцінку співробітникам НАБУ, які сьогодні вранці провели незаконний обшук. Про це на брифінгу заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні, о 7:15 ранку, троє співробітників НАБУ увірвалися в будівлю Мін'юсту на вулиці Городецького і обшукали кабінет, де зберігаються документи по рішенням Європейського суду з прав людини", - сказала Бернацька.
При цьому вона підкреслила, що рішення суду на обшук у співробітників НАБУ не було. Бернацька зазначила, що пізніше за місцем проживання керівника секретаріату уповноваженого по справам ЄСПЛ, також було провеведено обшук співробітниками Бюро.
"Ми звертаємося до Генерального прокурора з заявою про злочин, який вчинили співробітники НАБУ провівши обшук і вилучивши документи без ухвали суду. Ми направляємо заяву до Генепрокурора, з метою негайного розслідування цього зухвалого інциденту", - сказала Бернацька.
Таокж вона зазначила, що Мін'юст України поінформує про те що сталося сьогодні вранці країни Великої Сімки та міністерство юстиції США.
Нагадаємо, у ВР запропонували подати альтернативу проекту щодо контролю над НАБУ.