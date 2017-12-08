Минюст требует от Луценко предоставить правовую оценку обыска со стороны НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины требует от Генерального прокурора Юрия Луценко предоставить немедленно правовую оценку сотрудникам НАБУ, которые сегодня утром провели незаконный обыск. Об этом на брифинге заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька, передает корреспондент УНН.
"Сегодня, в 7:15 утра, трое сотрудников НАБУ ворвались в здание Минюста на улице Городецкого и обыскали кабинет, где хранятся документы по решениям Европейского суда по правам человека", - сказала Бернацька.
При этом она подчеркнула, что решение суда на обыск у сотрудников НАБУ не было. Бернацька отметила, что позже по месту жительства руководителя секретариата уполномоченного по делам ЕСПЧ, также был провеведен обыск сотрудниками Бюро.
"Мы обращаемся к Генеральному прокурору с заявлением о преступлении, которое совершили сотрудники НАБУ проведя обыск и изъяв документы без постановления суда. Мы направляем заявление в Генепрокурора, с целью немедленного расследования этого дерзкого инцидента", - сказала Бернадьцка.
Таокж она отметила, что Минюст Украины проинформирует о случившемся сегодня утром страны Большой Семерки и министерство юстиции США.
Напомним, в ВР предложили подать альтернативу проекту по контролю над НАБУ.