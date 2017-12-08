Минюст требует от Луценко предоставить правовую оценку обыска со стороны НАБУ

"Сегодня, в 7:15 утра, трое сотрудников НАБУ ворвались в здание Минюста на улице Городецкого и обыскали кабинет, где хранятся документы по решениям Европейского суда по правам человека", - сказала Бернацька.

При этом она подчеркнула, что решение суда на обыск у сотрудников НАБУ не было. Бернацька отметила, что позже по месту жительства руководителя секретариата уполномоченного по делам ЕСПЧ, также был провеведен обыск сотрудниками Бюро.

"Мы обращаемся к Генеральному прокурору с заявлением о преступлении, которое совершили сотрудники НАБУ проведя обыск и изъяв документы без постановления суда. Мы направляем заявление в Генепрокурора, с целью немедленного расследования этого дерзкого инцидента", - сказала Бернадьцка.

Таокж она отметила, что Минюст Украины проинформирует о случившемся сегодня утром страны Большой Семерки и министерство юстиции США.

Напомним, в ВР предложили подать альтернативу проекту по контролю над НАБУ.