Мін'юст США здійснив найбільший за всю історію фінансовий арешт пов'язаний зі зломом Bitfinex
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронні органи США вилучили біткойни на мільярди доларів, пов'язані зі зломом криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році. Про це пише УНН з посиланням на Business Insider.
Деталі
Міністерство юстиції США повідомило, що воно повернуло близько 94 000 біткойнів на суму 3,6 мільярда доларів на момент арешту, пов'язаних із зломом, під час якого з рахунків клієнтів було викрадено 120 000 біткойнів на суму 70 мільйонів доларів.
Це знаменує найбільшу конфіскацію фінансових активів департаменту за всю історію.
"Сьогодні федеральні правоохоронні органи ще раз демонструють, що ми можемо стежити за грошима через блокчейн і що ми не дозволимо криптовалюті бути притулком для відмивання грошей або зоною беззаконня в нашій фінансовій системі", - заявив помічник генерального прокурора.
У зв'язку з конфіскацією біткойнів правоохоронні органи заарештували двох підозрюваних на Манхеттені та звинуватили їх у відмиванні вкраденої криптовалюти та змові з метою обману Сполучених Штатів.
Міністерство юстиції заявило, що 34-річний Ілля Ліхтенштейн та його дружина, 31-річна Хізер Морган, вступили в змову з метою відмивання доходів від злому Bitfinex із цифрового гаманця, який перебуває під контролем Ліхтенштейну. Згідно з пресрелізом, правоохоронні органи виявили закриті ключі, необхідні для доступу до гаманця, і повернули 94 000 вкрадених біткойнів.
За останні п'ять років решту 25 000 біткойнів було "переведено з гаманця Ліхтенштейну за допомогою складного процесу відмивання грошей, який закінчився переведенням частини вкрадених коштів на фінансові рахунки, контрольовані Ліхтенштейном та Морган", — йдеться у пресрелізі.
Додамо
У 2016 році злом Bitfinex став другим за величиною пограбуванням біткойнів на криптобіржі після злому токійського Mt.Gox в 2014 році та подальшого краху, в результаті якого було втрачено 850 000 біткойнів.