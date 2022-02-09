Минюст США осуществил крупнейший за всю историю финансовый арест связанный со взломом Bitfinex
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правоохранительные органы США изъяли биткойны на миллиарды долларов, связанные со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Business Insider.
Детали
Министерство юстиции США сообщило, что оно вернуло около 94 000 биткойнов на сумму 3,6 миллиарда долларов на момент ареста, связанных со взломом, во время которого со счетов клиентов было похищено 120 000 биткойнов на сумму 70 миллионов долларов.
Это знаменует крупнейшую конфискацию финансовых активов департамента за всю историю.
"Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте быть убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе", - заявил помощник генерального прокурора.
В связи с конфискацией биткойнов правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых на Манхэттене и обвинили их в отмывании украденной криптовалюти и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов.
Министерство юстиции заявило, что 34-летний Илья Лихтенштейн и его жена, 31-летняя Хизер Морган, вступили в сговор с целью отмывания доходов от взлома Bitfinex с цифрового кошелька, который находится под контролем Лихтенштейна. Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы обнаружили закрытые ключи, необходимые для доступа к кошельку, и вернули 94 000 украденных биткойнов.
За последние пять лет оставшиеся 25 000 биткойнов были "переведены с кошелька Лихтенштейна с помощью сложного процесса отмывания денег, который закончился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган", — говорится в пресс-релизе.
Добавим
В 2016 году взлом Bitfinex стал вторым по величине ограблением биткойнов на криптобирже после взлома токийского Mt.Gox в 2014 году и последующего краха, в результате которого было потеряно 850 000 биткойнов.