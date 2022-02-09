Минюст США осуществил крупнейший за всю историю финансовый арест связанный со взломом Bitfinex

ukru
15 марта, 19:03 • 103417 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135981 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119386 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113219 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102566 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100341 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88300 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120935 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126010 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127113 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 37151 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 39484 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 55700 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 20500 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 20839 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120937 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 121127 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 259030 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 288471 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104047 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126014 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110674 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128007 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130093 просмотра
Актуальное
Минюст США осуществил крупнейший за всю историю финансовый арест связанный со взломом Bitfinex

Минюст США осуществил крупнейший за всю историю финансовый арест связанный со взломом Bitfinex

Киев • УНН

 • 14870 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правоохранительные органы США изъяли биткойны на миллиарды долларов, связанные со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

Министерство юстиции США сообщило, что оно вернуло около 94 000 биткойнов на сумму 3,6 миллиарда долларов на момент ареста, связанных со взломом, во время которого со счетов клиентов было похищено 120 000 биткойнов на сумму 70 миллионов долларов.

Это знаменует крупнейшую конфискацию финансовых активов департамента за всю историю.

"Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте быть убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе", - заявил помощник генерального прокурора.

В связи с конфискацией биткойнов правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых на Манхэттене и обвинили их в отмывании украденной криптовалюти и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Министерство юстиции заявило, что 34-летний Илья Лихтенштейн и его жена, 31-летняя Хизер Морган, вступили в сговор с целью отмывания доходов от взлома Bitfinex с цифрового кошелька, который находится под контролем Лихтенштейна. Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы обнаружили закрытые ключи, необходимые для доступа к кошельку, и вернули 94 000 украденных биткойнов.

За последние пять лет оставшиеся 25 000 биткойнов были "переведены с кошелька Лихтенштейна с помощью сложного процесса отмывания денег, который закончился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган", — говорится в пресс-релизе.

Добавим

В 2016 году взлом Bitfinex стал вторым по величине ограблением биткойнов на криптобирже после взлома токийского Mt.Gox в 2014 году и последующего краха, в результате которого было потеряно 850 000 биткойнов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы