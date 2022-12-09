Мін'юст США оприлюднив звинувачення щодо Деркача
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Мін'юст США оприлюднив звинувачення щодо депутата Верховної Ради Андрія Деркача, пише УНН.
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Андрія Деркача, як пише Голос Америки, звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню росії у президентські вибори у Сполучених Штатах.
Так, Федеральний суд Брукліну оприлюднив обвинувальний акт, у якому Деркача обвинувачують за сімома пунктами, у тому числі у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), змові щодо банківського шахрайства, змові щодо відмивання грошей та у відмиванні грошей у зв’язку з купівлею та обслуговуванням нерухомості у Беверлі Гіллз, Каліфорнія, йдеться у повідомленні Мінюсту США.
Доповнення
У 2020 році Деркач був доданий до списку Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) громадян із особливим статусом.