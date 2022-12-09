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Минюст США обнародовал обвинения в отношении Деркача

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Минюст США обнародовал обвинения в отношении депутата Верховной Рады Андрея Деркача, пишет УНН.

Детали

Андрей Деркач, как пишет Голос Америки, обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, введенных против него в США в 2020 году по обвинению в содействии вмешательству россии в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Так, Федеральный суд Бруклина обнародовал обвинительный акт, в котором Деркача обвиняют по семи пунктам, в том числе в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре о банковском мошенничестве, сговоре по отмыванию денег и в отмывании денег в связи с покупкой и обслуживанием недвижимости в Беверли Гиллз, Калифорния, говорится в сообщении Минюста США.

Дополнение

В 2020 году Деркач был добавлен в список Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) граждан с особым статусом.

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