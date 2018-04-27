Мін'юст: РФ має потужне лобі в Європейському суді з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Росія має шалене лобі в Європейському суді з прав людини. Про це “5 каналу” заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька, передає УНН.
“У Росії теж шалене лобі в Страсбурзі і ми вже неодноразово на цьому наголошували. Приведу вам приклад, в Європейському суді з прав людини Росія, наприклад, безкоштовно робить концерт своїх Збройних сил, оркестру ЗС для суддів Європейського суду з прав людини, які розглядають п’ять скарг України проти Росії”, — розповіла вона.
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Бернацька зауважила, що на сьогодні Україна немає боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини.
“Ми закрили всі борги, які є, і на сьогоднішній день ми їх не маємо. Ми виконуємо в регулярному режимі рішення. В нас залишилися лише велика системна проблема — це невиконання рішень національних судів”, — сказала перший заступник міністра юстиції України.
Нагадаємо, за підсумками минулого року Україна опинилась у списку країн з найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих в Європейському суді з прав людини.