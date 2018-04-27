Минюст: РФ есть мощное лобби в Европейском суде по правам человека

“В России тоже безумное лобби в Страсбурге и мы уже неоднократно это подчеркивали. Приведу вам пример, в Европейском суде по правам человека Россия, например, бесплатно делает концерт своих Вооруженных сил, оркестра ВС для судей Европейского суда по правам человека, которые рассматривают пять жалоб Украины против России”, — рассказала она.

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Бернацька отметила, что на сегодня Украина нет долгов по решениям Европейского суда по правам человека.

“Мы закрыли все долги, которые есть, и на сегодняшний день мы их не имеем. Мы выполняем в регулярном режиме решения. У нас остались только большая системная проблема — это невыполнение решений национальных судов”, — сказала первый заместитель министра юстиции Украины.

Напомним, по итогам прошлого года Украина оказалась в списке стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в Европейском суде по правам человека.