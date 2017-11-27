В Україні продали на аукціонах арештованого майна на 5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кількість проданого майнв на OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України) сягнула більш ніж 5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ДП СЕТАМ, передає УНН.
Зазначається, що за 3 роки існування системи вдалося провести 37,7 тисяч успішних торгів, в яких взяло участь 207,8 тисяч учасників. Зареєстровано понад 42 тисячі користувачів.
Найбільша кількість лотів — це нерухомість (37 665 одиниць), на другому місці — транспорт (36 099 одиниць), на третьому — товари для дому (28 478).
Найактивніше майно надавала Державна виконавча служба (82,1%), наступний — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (10,5%) та АБ “Укргазбанк” (3,3%).
Нагадаємо, завдяки системі ProZorro при державних закупівлях “Укравтодор” зекономив 2,5 млрд грн.