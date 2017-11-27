В Украине продали на аукционах арестованного имущества на 5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Количество проданного майнв на OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) составила более 5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ГП СЕТАМ, передает УНН.
Отмечается, что за 3 года существования системы удалось провести 37 700 успешных торгов, в которых приняло участие 207 800 участников. Зарегистрировано более 42 тысячи пользователей.
Наибольшее количество лотов - это недвижимость (37 665 единиц), на втором месте - транспорт (36 099 единиц), на третьем - товары для дома (28 478).
Активно имущество предоставляла Государственная исполнительная служба (82,1%), следом идут Фонд гарантирования вкладов физических лиц (10,5%) и АБ "Укргазбанк" (3,3%).
Напомним, благодаря системе ProZorro при государственных закупках "Укравтодор" сэкономил 2,5 млрд грн.