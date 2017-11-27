В Украине продали на аукционах арестованного имущества на 5 млрд грн

Отмечается, что за 3 года существования системы удалось провести 37 700 успешных торгов, в которых приняло участие 207 800 участников. Зарегистрировано более 42 тысячи пользователей.

Наибольшее количество лотов - это недвижимость (37 665 единиц), на втором месте - транспорт (36 099 единиц), на третьем - товары для дома (28 478).

Активно имущество предоставляла Государственная исполнительная служба (82,1%), следом идут Фонд гарантирования вкладов физических лиц (10,5%) и АБ "Укргазбанк" (3,3%).

Напомним, благодаря системе ProZorro при государственных закупках "Укравтодор" сэкономил 2,5 млрд грн.