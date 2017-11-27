В Украине продали на аукционах арестованного имущества на 5 млрд грн

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 63663 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 44177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 54031 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 63253 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112346 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113776 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107299 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108729 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113329 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Украине продали на аукционах арестованного имущества на 5 млрд грн

В Украине продали на аукционах арестованного имущества на 5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11477 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Количество проданного майнв на OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) составила более 5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ГП СЕТАМ, передает УНН.

Отмечается, что за 3 года существования системы удалось провести 37 700 успешных торгов, в которых приняло участие 207 800 участников. Зарегистрировано более 42 тысячи пользователей.

Наибольшее количество лотов - это недвижимость (37 665 единиц), на втором месте - транспорт (36 099 единиц), на третьем - товары для дома (28 478).

Активно имущество предоставляла Государственная исполнительная служба (82,1%), следом идут Фонд гарантирования вкладов физических лиц (10,5%) и АБ "Укргазбанк" (3,3%).

Напомним, благодаря системе ProZorro при государственных закупках "Укравтодор" сэкономил 2,5 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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