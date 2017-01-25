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Мін'юст планує укласти мирову угоду зі звільненим суддею О.Волковим про матеріальну компенсацію – І.Ліщина

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство юстиції України веде переговори зі звільненим суддею Верховного Суду України Олександром Волковим про укладення мирової угоди за рішенням Європейського суду з прав людини. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН сказав Уповноважений України у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

“Дуже важливо, у справі Волкова (справа „Волков проти України“ — ред.) ЄСПЛ встановив, що має бути компенсація матеріальної шкоди в розмірі недоотриманих зарплат і надбавок суддею за той час, коли він був звільнений, суд конкретну суму не призначив, але надав сторонам можливість укласти мирову угоду. Ми (Міністерство юстиції України - ред.) зараз ведемо переговори з цього приводу”, — сказав І.Ліщина.

При цьому, за його словами, ЄСПЛ залишив це питання на подальший розгляд.

“Тобто якщо ми зараз не досягнемо якоїсь мирової угоди з цього приводу, ЄСПЛ на власний розсуд вирішить розмір суми, але вона буде призначена у будь-якому разі”, — уточнив він.

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