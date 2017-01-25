Минюст планирует заключить мировое соглашение с уволенным судьей А.Волковым о материальной компенсации - И.Лищина

"Очень важно, по делу Волкова (дело" Волков против Украины "- ред.) ЕСПЧ установил, что должна быть компенсация материального ущерба в размере недополученных зарплат и надбавок судьей за то время, когда он был уволен, суд конкретную сумму не назначил, но предоставил сторонам возможность заключить мировое соглашение. Мы (Министерство юстиции Украины - ред.) сейчас ведем переговоры по этому поводу ", - сказал И.Лищина.

При этом, по его словам, ЕСПЧ оставил этот вопрос на дальнейшее рассмотрение.

"То есть если мы сейчас не достигнем какого мирового соглашения по этому поводу, ЕСПЧ по своему усмотрению решит размер суммы, но она будет назначена в любом случае", - уточнил он.