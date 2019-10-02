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Мін'юст планує провести аудит держреєстрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство юстиції України проведе аудит державних реєстрів. Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Мін'юст планує провести аудит держреєстрів

Як зазначено, уряд подав до Верховної Ради України проект постанови про Програму діяльності Кабінету міністрів України. Програма дій визначає цілі та пріоритети діяльності уряду протягом наступних п’яти років. Для Міністерства юстиції визначено 4 цілі, одна з яких – захист людей від шахрайства щодо майна та від введення в оману щодо юридично важливої інформації.

"…Україна повинна створити ефективну інфраструктуру забезпечення взаємної довіри, яка зробить шахрайство невигідним. Для досягнення цієї цілі буде проведено аудит державних реєстрів та забезпечено інтероперабельність і високий рівень безпеки даних", - сказав Горовець.

Він також розповів, що планується впровадити "надійну систему державної реєстрації, яка гарантуватиме непорушність прав на нерухомість та бізнес".

"Забезпечимо українців доступними нотаріальними послугами, у тому числі за допомогою електронної системи нотаріату та запровадимо можливість проведення окремих реєстраційних дій без втручання людини, що передбачатиме нульові корупційні ризики та миттєвий сервіс", – додав Горовець.

Нагадаємо, зі слів віце-прем'єр-міністра – міністра із цифрової трансформації Михайла Федорова, уряд планує об'єднати більш ніж 350 державних реєстрів.

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