Минюст планирует провести аудит госреестров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство юстиции Украины проведет аудит государственных реестров. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как указано, правительство подало в Верховную Раду Украины проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины. Программа действий определяет цели и приоритеты деятельности правительства в течение следующих пяти лет. Для Министерства юстиции определены 4 цели, одна из которых - защита людей от мошенничества в отношении имущества и от введения в заблуждение относительно юридически важной информации.
"...Украина должна создать эффективную инфраструктуру обеспечения взаимного доверия, которая сделает мошенничество невыгодным. Для достижения этой цели будет проведен аудит государственных реестров и обеспечена интероперабельность и высокий уровень безопасности данных", - сказал Горовец.
Он также рассказал, что планируется внедрить "надежную систему государственной регистрации, которая будет гарантировать незыблемость прав на недвижимость и бизнес".
"Обеспечим украинцев доступными нотариальными услугами, в том числе с помощью электронной системы нотариата и введем возможность проведения отдельных регистрационных действий без вмешательства человека, что будет предусматривать нулевые коррупционные риски и мгновенный сервис", - добавил Горовец.
Напомним, по словам вице-премьер - министра с цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство планирует объединить более 350 государственных реестров.