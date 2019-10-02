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Минюст планирует провести аудит госреестров

Киев • УНН

 • 8833 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство юстиции Украины проведет аудит государственных реестров. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минюст планирует провести аудит госреестров

Как указано, правительство подало в Верховную Раду Украины проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины. Программа действий определяет цели и приоритеты деятельности правительства в течение следующих пяти лет. Для Министерства юстиции определены 4 цели, одна из которых - защита людей от мошенничества в отношении имущества и от введения в заблуждение относительно юридически важной информации.

"...Украина должна создать эффективную инфраструктуру обеспечения взаимного доверия, которая сделает мошенничество невыгодным. Для достижения этой цели будет проведен аудит государственных реестров и обеспечена интероперабельность и высокий уровень безопасности данных", - сказал Горовец.

Он также рассказал, что планируется внедрить "надежную систему государственной регистрации, которая будет гарантировать незыблемость прав на недвижимость и бизнес".

"Обеспечим украинцев доступными нотариальными услугами, в том числе с помощью электронной системы нотариата и введем возможность проведения отдельных регистрационных действий без вмешательства человека, что будет предусматривать нулевые коррупционные риски и мгновенный сервис", - добавил Горовец.

Напомним, по словам вице-премьер - министра с цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство планирует объединить более 350 государственных реестров.

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