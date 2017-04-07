Мін'юст передасть у понеділок в Раду законопроект щодо НАЗК

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У понеділок 10 квітня у парламент буде поданий законопроект, розроблений Міністерством юстиції, щодо діяльності Національного агентства із запобігання корупції. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

“Був розроблений відповідний законопроект, який ми будемо просити український парламент невідкладно розглянути і прийняти. НАЗК зберігає всі гарантії незалежності і повноцінне функціонування, визначене законом. Ми пропонуємо через внесення змін до закону ввести персональну відповідальність і персональні повноваження щодо керівника НАЗК, який буде мати повноваження, необхідні для оперативної роботи — формування кадрової політики, прийняття рішення щодо державних закупівель, забезпечення безперебійної роботи системи електронного декларування, запровадження і запуск системи перевірок державних службовців”, — пояснив міністр.

Він закликав парламентарів проголосувати цей законопроект у тій редакції, яка максимально відповідає тексту первинного закопроекту.

“Моє прохання до членів українського парламенту, щоб цей законопроект, який був обговорений з представниками громадськості і до якого ми фактично включили пропозиції, можливо протягом вихідних будуть додаткові пропозиції від експертів, в понеділок (10 квітня — ред.) він потрапить до українського парламенту, щоб цей законопроект став законом і був проголосований в тій редакції, яка максимально відповідає тексту первинного законопроекту”, — сказав П.Петренко.

Він зауважив, що цим законопроектом не передбачаються жодні зміни в питаннях, які стосуються електронного декларування та кола осіб, які подають декларації.

“Наша принципова позиція, що ми повинні вирішити інституційну проблему щодо керівництва НАЗК, щодо відповідальності керівників НАЗК за неефективну роботу і нарешті забезпечити нормальну роботу даного органу, який має відповідне фінансування і великі зобов’язання перед українським суспільством в питаннях, які пов’язані з антикорупційною політикою і боротьбою з корупцією”, — сказав П.Петренко.

Міністр додав, що цей законопроект має запрацювати уже до 1 травня, до якого декілька сот тисяч державних службовців мають подати декларації до цього терміну і "ризикують потрапити під кримінальну відповідальність без вини і без жодного умислу, тому що НАЗК в останні тижні до закінчення строку не забезпечила нормальну роботу системи електронних декларацій".

Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції України ініціює проведення конкурсу членів Національного агентства із запобігання корупції та звільнення його керівника.

Українські Національні Новини

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