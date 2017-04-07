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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50513 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104776 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161232 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118719 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117879 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Минюст передаст в понедельник в Раду законопроект о НАПК

Минюст передаст в понедельник в Раду законопроект о НАПК

Киев  •  УНН

 • 13842 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник 10 апреля в парламент будет подан законопроект, разработанный Министерством юстиции, о деятельности Национального агентства по предупреждению коррупции. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

“Был разработан соответствующий законопроект, который мы будем просить украинский парламент безотлагательно рассмотреть и принять. НАПК сохраняет все гарантии независимости и полноценное функционирование, определенное законом. Мы предлагаем через внесение изменений в закон ввести персональную ответственность и персональные полномочия в отношении руководителя НАПК, который будет иметь полномочия, необходимые для оперативной работы — формирование кадровой политики, принятие решения о государственных закупках, обеспечения бесперебойной работы системы электронного декларирования, введение и запуск системы проверок государственных служащих”, — пояснил министр.

Он призвал парламентариев проголосовать этот законопроект в той редакции, которая максимально соответствует тексту первичного закопроекта.

“Моя просьба к членам украинского парламента, чтобы этот законопроект, который был обсужден с представителями общественности и к которому мы фактически включили предложения, возможно в течение выходных будут дополнительные предложения от экспертов, в понедельник (10 апреля — ред.) он попадет в украинский парламент, чтобы этот законопроект стал законом и был проголосован в той редакции, которая максимально соответствует тексту первичного законопроекта”, — сказал П.Петренко.

Он отметил, что этим законопроектом не предусматривается никаких изменений в вопросах, касающихся электронного декларирования и круга лиц, подающих декларации.

“Наша принципиальная позиция, мы должны решить институциональную проблему по руководству НАПК, об ответственности руководителей НАПК за неэффективную работу и наконец обеспечить нормальную работу данного органа, который должен соответствующее финансирование и большие обязательства перед украинским обществом в вопросах, связанных с антикоррупционной политикой и борьбой с коррупцией”, — сказал П.Петренко.

Министр добавил, что этот законопроект должен заработать уже к 1 мая, к которому несколько сот тысяч государственных служащих должны подать декларации к этому сроку и “рискуют попасть под уголовную ответственность без вины и без всякого умысла, так как НАПК в последние недели до окончания срока не обеспечило нормальную работу системы электронных деклараций”.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины инициирует проведение конкурса членов Национального агентства по предупреждению коррупции и освобождения его руководителя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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