Минюст передаст в понедельник в Раду законопроект о НАПК

“Был разработан соответствующий законопроект, который мы будем просить украинский парламент безотлагательно рассмотреть и принять. НАПК сохраняет все гарантии независимости и полноценное функционирование, определенное законом. Мы предлагаем через внесение изменений в закон ввести персональную ответственность и персональные полномочия в отношении руководителя НАПК, который будет иметь полномочия, необходимые для оперативной работы — формирование кадровой политики, принятие решения о государственных закупках, обеспечения бесперебойной работы системы электронного декларирования, введение и запуск системы проверок государственных служащих”, — пояснил министр.

Он призвал парламентариев проголосовать этот законопроект в той редакции, которая максимально соответствует тексту первичного закопроекта.

“Моя просьба к членам украинского парламента, чтобы этот законопроект, который был обсужден с представителями общественности и к которому мы фактически включили предложения, возможно в течение выходных будут дополнительные предложения от экспертов, в понедельник (10 апреля — ред.) он попадет в украинский парламент, чтобы этот законопроект стал законом и был проголосован в той редакции, которая максимально соответствует тексту первичного законопроекта”, — сказал П.Петренко.

Он отметил, что этим законопроектом не предусматривается никаких изменений в вопросах, касающихся электронного декларирования и круга лиц, подающих декларации.

“Наша принципиальная позиция, мы должны решить институциональную проблему по руководству НАПК, об ответственности руководителей НАПК за неэффективную работу и наконец обеспечить нормальную работу данного органа, который должен соответствующее финансирование и большие обязательства перед украинским обществом в вопросах, связанных с антикоррупционной политикой и борьбой с коррупцией”, — сказал П.Петренко.

Министр добавил, что этот законопроект должен заработать уже к 1 мая, к которому несколько сот тысяч государственных служащих должны подать декларации к этому сроку и “рискуют попасть под уголовную ответственность без вины и без всякого умысла, так как НАПК в последние недели до окончания срока не обеспечило нормальную работу системы электронных деклараций”.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины инициирует проведение конкурса членов Национального агентства по предупреждению коррупции и освобождения его руководителя.