Мін'юст отримав звернення від незаконно засуджених М.Карпюка та С.Клиха про переведення в Україну (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство юстиції України отримало звернення від незаконно засуджених громадян України у Чечні Миколи Карп’юка та Станіслава Клиха про переведення їх в Україну. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Петухов, передає УНН.
"Отримали звернення про переведення в Україну від Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, незаконно засуджених в Чечні. Негайно відправимо відповідні запити в РФ", - написав він.
Нагадаємо, у травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.
У Росії їх звинувачують в участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.
М.Карпюк та С.Клих провини не визнають і заявляють, що ніколи не були в Чечні.
Як повідомляв УНН, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк підписали необхідні документи для підготовки подання позову до ЄСПЛ.