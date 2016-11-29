Минюст получил обращение от незаконно осужденных Н.Карпюка и С.Клиха о переводе в Украину (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство юстиции Украины получило обращение от незаконно осужденных граждан Украины в Чечне Николая Карпюка и Станислава Клиха о переводе их в Украину. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передает УНН.
"Получили обращение о переводе в Украину от Николая Карпюка и Станислава Клиха, незаконно осужденных в Чечне. Немедленно отправим соответствующие запросы в РФ", - написал он.
Напомним, в мае Верховный суд Чечни приговорил Н.Карпюка и С.Клиха к 22-м с половиной и 20-ти годам лишения свободы соответственно.
В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.
Н.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.
Как сообщал УНН, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк подписали необходимые документы для подготовки подачи иска в ЕСПЧ.