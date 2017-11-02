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Мін'юст отримав проект з будівництва нового львівського СІЗО

Мін'юст отримав проект з будівництва нового львівського СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Міністерство юстиції України поданий проект на будівництво львівського СІЗО за межами міста. Про це журналістам заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.

"У нас є подача від потенційного інвестора проекту з будівництва нового львівського СІЗО і зараз створена комісія з відпрацювання цього проекту, його відповідності прийнятим нормам", - сказав Д.Чернишов.

Крім того, за його словами, проект, який надійшов, буде також переданий для оцінки фінансових витрат у Мінекономрозвитку та Мінфін.

Д.Чернишов зазначив, що в разі якщо проект відповідатиме усім вимогам, то почнеться наступний етап - пошук інвестора. При цьому він не виключив, що інвестором стане саме та компанія, яка подавала проект.

Разом з тим, за словами Д.Чернишова, у міністерство після оголошення конкурсу не надходили проекти, які б стосувалися будівництва київського СІЗО за містом. При цьому місяць тому Мін'юст отримав лист від потенційного інвестора, який зацікавився будівництвом, однак компанія має "додаткові вимоги".

"Ми зараз почали переговорний процес і це вже непогано... Подивимося, як можливо реалізувати цей проект, тому що нам це необхідно", - сказав Д.Чернишов.

Крім того, він зазначив, що існує також необхідність перенесення СІЗО за межі Одеси, Херсону та Чернівців.

Як повідомляв УНН, у лютому Міністерство юстиції України оголосило про початок збору інвестиційних пропозицій щодо будівництва нових Київського та Львівського слідчих ізоляторів.

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