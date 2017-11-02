Минюст получил проект по строительству нового львовского СИЗО

"У нас есть подача от потенциального инвестора проекта по строительству нового львовского СИЗО и сейчас создана комиссия по отработке этого проекта, его соответствия принятым нормам", - сказал Д.Чернишов.

Кроме того, по его словам, проект, который поступил, будет также передан для оценки финансовых затрат в Минэкономразвития и Минфин.

Д.Чернишов отметил, что в случае если проект будет соответствовать всем требованиям, то начнется следующий этап - поиск инвестора. При этом он не исключил, что инвестором станет именно та компания, которая подавала проект.

Вместе с тем, по словам Д.Чернишова, в министерство после объявления конкурса не поступали проекты, которые касались строительства киевского СИЗО за городом. При этом месяц назад Минюст получил письмо от потенциального инвестора, который заинтересовался строительством, однако компания "дополнительные требования".

"Мы сейчас начали переговорный процесс, и это уже неплохо... Посмотрим, как возможно реализовать этот проект, потому что нам это необходимо", - сказал Д.Чернишов.

Кроме того, он отметил, что существует также необходимость переноса СИЗО за пределы Одессы, Херсона и Черновцов.

Как сообщал УНН, в феврале Министерство юстиции Украины объявило о начале сбора инвестиционных предложений по строительству новых Киевского и Львовского следственных изоляторов.