Мін'юст готує новий сюрприз для платників аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство юстиції ініціює збільшення мінімального розміру аліментів на кожну дитину. Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.
“Нині йде серйозне обговорення можливості збільшення обсягу утримання дитини після розлучення батьків. Вже розроблено законопроект, який пропонує суттєво збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Окрім того, ми можемо запозичити норму французького законодавства, за якою діти після розлучення батьків повинні отримати такий самий рівень утримання, який вони мали під час проживання у повній сім’ї”, — наголосив очільник Мін’юсту.
Він також зауважив, що особисто виступатиме з ініціативою ввести норму, за якою діти матимуть право на частку спільного майна колишнього подружжя на рівні з батьками. Також буде створена система стимулювання як батьків, так і органів влади на місцях, які дбають про всебічний і повноцінний розвиток дитини.
“Окремо ми плануємо прописати норми мотивації для тих батьків, які відповідально ставляться до виховання своїх дітей. Це будуть відповідні податкові й соціальні пільги. Ще одна новація — створення реальних стимулів для органів влади на місцях, які вкладають кошти в розширення дитячого простору”, — наголосив міністр юстиції.
Він звернув окрему увагу на те, що завдяки новаціям закону ЧужихДітейНеБуває, який почав діяти 6 березня, державним виконавцям Мін’юсту вдалося стягнути з боржників зі сплати аліментів на користь дітей 254 млн грн.
Нагадаємо, протягом місяця дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів заборонено виїзд за кордон для 82 тисяч осіб, 80 тисяч — заборонено керувати автівками та 7 тисяч осіб оголошені у загальнонаціональний розшук.