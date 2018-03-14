Минюст готовит новый сюрприз для плательщиков алиментов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство юстиции инициирует увеличение минимального размера алиментов на каждого ребенка. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.
“Сейчас идет серьезное обсуждение возможности увеличения объема содержания ребенка после развода родителей. Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которому дети после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который у них был во время проживания в полной семье”, - подчеркнул глава Минюста.
Он также отметил, что лично выступит с инициативой ввести норму, согласно которой дети будут иметь право на долю общего имущества бывших супругов наравне с родителями. Также будет создана система стимулирования как родителей, так и органов власти на местах, которые заботятся о всестороннем и полноценное развитие ребенка.
“Отдельно мы планируем прописать нормы мотивации для тех родителей, которые ответственно относятся к воспитанию своих детей. Это будут соответствующие налоговые и социальные льготы. Еще одна новация — создание реальных стимулов для органов власти на местах, которые вкладывают средства в расширение детского пространства”, - подчеркнул министр юстиции.
Он обратил особое внимание на то, что благодаря новациям закона ЧужихДитейНеБывает, который начал действовать 6 марта, государственным исполнителям Минюста удалось взыскать с должников по уплате алиментов в пользу детей 254 млн грн.
Напомним, в течение месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов запрещен выезд за границу для 82 тысяч человек, 80 тысячам — запрещено управлять автомобилями и 7 тысячам человек объявлены в общенациональный розыск.