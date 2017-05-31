Мін'юст готовий інтегрувати в електронний кабінет ДФС свої сервіси, пов’язані з веденням бізнесу – П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство юстиції України готове інтегрувати свої електронні сервіси щодо ведення бізнесу в електронний кабінет ДФС. Про це під час засідання уряду заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Ми готові інтегрувати в електронний кабінет ДФС всі ті сервіси, які є зараз у Міністерстві юстиції, щоб людина не бігала по Інтернету, не шукала де, що отримати,” — сказав П.Петренко.
Він нагадав, що в Мін’юсті є сервіси пов’язані з реєстрацією, перереєстрацією і ліквідацією бізнесу, а також сервіс з отримання документів.
“Ми готові нашими ІТ-зусиллями зробити таку інтеграцію,” — підкреслив П.Петренко.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування Державної фіскальної служби.