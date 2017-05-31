Минюст готов интегрировать в электронный кабинет ДФС свои сервисы, связанные с ведением бизнеса - П.Петренко

"Мы готовы интегрировать в электронный кабинет ДФС все те сервисы, которые сейчас в Министерстве юстиции, чтобы человек не бегал по Интернету, не искала где, что получить", - сказал П.Петренко.

Он напомнил, что в Минюсте есть сервисы связанные с регистрацией, перерегистрацией и ликвидацией бизнеса, а также сервис по получению документов.

"Мы готовы нашим ИТ-усилиями сделать такую ​​интеграцию", - подчеркнул П.Петренко.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил концепцию реформирования Государственной фискальной службы.