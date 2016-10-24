Мін'юст до кінця року представить реформу системи судових експертиз
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що до кінця року на засіданні Уряду буде представлено концепцію реформи судових експертиз. Про це він заявив під час онлайн конференції, передає УНН.
"Ми зараз працюємо над тим, щоб запропонувати професійній спільноті і українським юристам концепцію реформи системи судових експертиз. Це не проста реформа, тому що ми розуміємо - судові експертизи, це щоденний безперервний процес і його не можна призупинити, щоб зробити реформу, а потім запустити заново. Ми зараз з керівництвом і співробітниками наших профільних інститутів напрацьовуємо відповідну концепцію реформи судових експертиз і будемо її презентувати, думаю, що до кінця року на уряді (засіданні Уряду – ред.)", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України продовжить 27 жовтня у формі письмового слухання справи за конституційним поданням Верховного суду України щодо конституційності деяких положень закону "Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону "Про забезпечення права на справедливий суд".