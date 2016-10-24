Минюст до конца года представит реформу системы судебных экспертиз

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы предложить профессиональному сообществу и украинским юристам концепцию реформы системы судебных экспертиз. Это не простая реформа, потому что мы понимаем - судебные экспертизы, это ежедневный непрерывный процесс и его нельзя приостановить, чтобы сделать реформу, а потом запустить заново. Мы сейчас с руководством и сотрудниками наших профильных институтов разрабатываем соответствующую концепцию реформы судебных экспертиз и будем ее презентовать, думаю, что до конца года на правительстве (заседании Правительства - ред.)", - сказал он.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины продолжит 27 октября в форме письменного слушания дела по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно конституционности некоторых положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона "Об обеспечении права на справедливый суд".