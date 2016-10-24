Минюст до конца года представит реформу системы судебных экспертиз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что до конца года на заседании Правительства будет представлена концепция реформы судебных экспертиз. Об этом он заявил во время онлайн конференции, передает УНН.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы предложить профессиональному сообществу и украинским юристам концепцию реформы системы судебных экспертиз. Это не простая реформа, потому что мы понимаем - судебные экспертизы, это ежедневный непрерывный процесс и его нельзя приостановить, чтобы сделать реформу, а потом запустить заново. Мы сейчас с руководством и сотрудниками наших профильных институтов разрабатываем соответствующую концепцию реформы судебных экспертиз и будем ее презентовать, думаю, что до конца года на правительстве (заседании Правительства - ред.)", - сказал он.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины продолжит 27 октября в форме письменного слушания дела по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно конституционности некоторых положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона "Об обеспечении права на справедливый суд".