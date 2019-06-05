Мінветеранів передадуть 5 центрів реабілітації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. До сфери управління Міністерства у справах ветеранів передадуть 5 центрів соціально-психологічної реабілітації населення. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними прес-служби, на засіданні уряду ухвалено розпорядження Кабінету міністрів України "Про віднесення цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управління Міністерства у справах ветеранів".
Відповідно до цього розпорядження, п’ять центрів соціально-психологічної реабілітації населення (Бородянський, Іванківський, Києво-Святошинський та міст Славутич і Коростень) будуть віднесені до сфери управління Міністерства.
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів заявило про підтримку проектів зоотерапії, зокрема за допомогою собак.