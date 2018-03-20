Мінування аеропорту "Одеса": евакуювали 400 осіб, а вибухівку не знайшли
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. Фахівці вибухотехнічної служби закінчили перевірку одеського аеропорту. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“У результаті перевірки жодних вибухових пристроїв не виявлено. З будівлі було евакуйовано 400 осіб. Наразі роботу аеропорту поновлено. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення про замінування одеського аеропорту.