Минирование аэропорта "Одесса": эвакуировали 400 человек, а взрывчатку не нашли

"В результате проверки никаких взрывных устройств не обнаружено. Из здания были эвакуированы 400 человек. Сейчас работа аэропорта возобновлена. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в полицию поступило сообщение о заминировании одесского аэропорта.