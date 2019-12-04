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В Україні зі сніжної пастки дістали 67 вантажівок

В Україні зі сніжної пастки дістали 67 вантажівок

Київ • УНН

 • 6858 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку ускладнення погодних умов у сніжній пастці затрягло 67 вантажівок та 3 легковика. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.

Так, автомобілі застрягли на Кіровоградщині, Хмельниччині, Полтавщині, Рівненщині та Харківщині.

Зокрема, починаючи з 21:00 і до ранку 3 грудня рятувальники Кіровоградщини допомогли водіям 46 вантажних та 2 легкових автомобілів.

На Хмельниччині рятувальники витягли із кювету авто, в якому знаходились батько із 7-річним сином. Їх машина з’їхала з дороги внаслідок снігопаду.

У Полтавській області рятувальники відбуксирували зі снігового полону 12 вантажних автомобілів, в яких перебували 12 людей.

Водночас на Рівненщині, а саме На Млинівщині, рятувальники ДСНС за допомогою важкої інженерної техніки допомогли відбуксирувати 6 вантажівок.

На Харківщині значних ускладнень дорожнього руху не було. Рятувальники ДСНС лише раз залучались для допомоги водіям вантажівок, що не могли самостійно подолати крутий підйом на виїзді з селища Старий Салтів у Вовчанському районі.

Нагадаємо, 2 грудня з заходу на територію України перемістився циклон, який, рухаючись в північно-центральному напрямку, спричинив ускладнення погодних умов, випадання мокрого снігу та ожеледицю. Утворився сніговий покров від 2 до 7 см, у гірських районах, у західних областях - до 10 см.

Як раніше повідомляв УНН, автодороги державного значення станом на ранок середи, 4 грудня, місцями засніжені, подекуди спостерігається ожеледиця.

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