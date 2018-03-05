Минулої доби жоден український військовий не був поранений в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець Збройних сил України не був поранений або травмований. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не був поранений, або травмований", - повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 7 обстрілів позицій ЗСУ, всі вони визнані прицільними.
На Донецькому напрямку зафіксовано 4 випадки порушення режиму тиші, на Луганському – 3.
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