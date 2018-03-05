За прошедшие сутки ни один украинский военный ни был ранен в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен или травмирован. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный ни был ранен, или травмирован", - сообщил Гуцуляк.
Всего в течение минувших суток на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов позиций ВСУ, все они признаны прицельными.
На Донецком направлении зафиксировано 4 случая нарушения режима тишины, на Луганском - 3.
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