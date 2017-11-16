Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав

"Минулої доби внаслідок бойових жоден український військовий не постраждав. Загалом в районі проведення антитерористичної операції минулої доби загинув один працівник Національної Поліції, ще двоє отримали поранення", - зазначив він.

Він нагадав, що в районі Гнутового, в районі лінії розмежування на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль національної поліції з працівниками оперативно-слідчої групи, які слідували за викликом.

Загалом, за словами А.Лисенка, минулої доби бойовики провели 16 обстрілів позицій Збройних Сил України по всій лінії зіткнення. У переважній більшості випадків українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.