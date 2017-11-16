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Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав

Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав

Київ • УНН

 • 7351 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції втрат в лавах ЗСУ немає. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

"Минулої доби внаслідок бойових жоден український військовий не постраждав. Загалом в районі проведення антитерористичної операції минулої доби загинув один працівник Національної Поліції, ще двоє отримали поранення", - зазначив він.

Він нагадав, що в районі Гнутового, в районі лінії розмежування на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль національної поліції з працівниками оперативно-слідчої групи, які слідували за викликом.

Загалом, за словами А.Лисенка, минулої доби бойовики провели 16 обстрілів позицій Збройних Сил України по всій лінії зіткнення. У переважній більшості випадків українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Українські Національні Новини

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