За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал

"За прошедшие сутки в результате боевых ни один украинский военный не пострадал. Всего в районе проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки погиб один работник Национальной Полиции, еще двое получили ранения", - отметил он.

Он напомнил, что в районе Гнутово, в районе линии разграничения на противотанковой мине подорвался служебный автомобиль национальной полиции с сотрудниками оперативно-следственной группы, следовавшие по вызову.

Вообщем, по словам А.Лысенко, за прошедшие сутки боевики провели 16 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. В подавляющем большинстве случаев украинские подразделения открывали ответный огонь.