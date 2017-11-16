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За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал

Киев  •  УНН

 • 7345 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции потерь в рядах ВСУ нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"За прошедшие сутки в результате боевых ни один украинский военный не пострадал. Всего в районе проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки погиб один работник Национальной Полиции, еще двое получили ранения", - отметил он.

Он напомнил, что в районе Гнутово, в районе линии разграничения на противотанковой мине подорвался служебный автомобиль национальной полиции с сотрудниками оперативно-следственной группы, следовавшие по вызову.

Вообщем, по словам А.Лысенко, за прошедшие сутки боевики провели 16 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. В подавляющем большинстве случаев украинские подразделения открывали ответный огонь.

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