Минулої доби в зоні АТО зазнав поранення один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Разом з тим у результаті ворожих обстрілів біля Верхньоторецького зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України”, — розповів речник Міноборони.
За словами О.Мотузяника, пораненого бійця оперативно доставили до військового шпиталю і надано лікарську допомогу.
Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ.