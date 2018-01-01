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За прошедшие сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный

Киев • УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

За прошедшие сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный

"За прошедшие сутки, вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб. Вместе с тем в результате вражеских обстрелов у Верхнеторецком получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - рассказал представитель Минобороны.

По словам Мотузяника, раненого бойца оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили врачебную помощь.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ.

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