Минулої доби в зоні АТО загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО загинув один український військовий, троє бійців зазнали поранень. Про це не брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, ще троє наших бійців були поранені", - повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, за минулу добу, з 26 на 27 жовтня, російсько-окупаційні війська 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.