За прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, трое бойцов получили ранения. Об этом не брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, еще трое наших бойцов были ранены", - сообщил О.Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки, с 26 на 27 октября, российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.