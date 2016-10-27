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15 марта, 19:03 • 116242 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169852 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139968 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132265 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113902 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106089 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101897 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136496 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132505 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный

Киев • УНН

 • 7901 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, трое бойцов получили ранения. Об этом не брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, еще трое наших бойцов были ранены", - сообщил О.Мотузяник.

Напомним, за минувшие сутки, с 26 на 27 октября, российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

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