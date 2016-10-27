За прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный

КИЕВ. 27 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, трое бойцов получили ранения. Об этом не брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.