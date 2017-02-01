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Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, 18 зазнали поранень

Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, 18 зазнали поранень

Київ • УНН

 • 8342 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Минулої доби внаслідок активних бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий, 18 бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“За добу що минула, внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі селища Тоненьке внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Окрім того 18 наших бійців зазнали поранень, зокрема 15 в районі Авдіївки, по одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талаківці”. — сказав він.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 86 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

Як поівдомляв УНН, з 29 січня до поліції Авдіївки надійшли повідомлення про те, що поранено 6 мирних мешканців, пошкоджено 38 будівель.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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