За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 18 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За прошедшие сутки в результате активных боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, 18 бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. Это произошло в районе поселка Тоненькое в результате вражеского артиллерийского обстрела. Кроме того 18 наших бойцов получили ранения, в том числе 15 в районе Авдеевки, по одному воину было ранено в Луганском, Зайцево и Талаковке", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 86 раз вели огонь по позициям украинских военных.
Как сообщал УНН, с 29 января в полицию Авдеевки поступили сообщения о том, что ранены 6 мирных жителей, повреждено 38 зданий.