За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 18 получили ранения

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий. Это произошло в районе поселка Тоненькое в результате вражеского артиллерийского обстрела. Кроме того 18 наших бойцов получили ранения, в том числе 15 в районе Авдеевки, по одному воину было ранено в Луганском, Зайцево и Талаковке", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 86 раз вели огонь по позициям украинских военных.

Как сообщал УНН, с 29 января в полицию Авдеевки поступили сообщения о том, что ранены 6 мирных жителей, повреждено 38 зданий.