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Минулої доби в зоні АТО загинув один український боєць, трьох поранено — Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Учора, 14 січня, на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 13 січня внаслідок бойових дій один український військовослужбовець був поранений, загиблих немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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