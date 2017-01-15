Минулої доби в зоні АТО загинув один український боєць, трьох поранено — Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Учора, 14 січня, на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 13 січня внаслідок бойових дій один український військовослужбовець був поранений, загиблих немає.