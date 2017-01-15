За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский боец, трое ранены - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера, 14 января, на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, 13 января в результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, погибших нет.