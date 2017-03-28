Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців та п’ятеро бійців поранено. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу що минула, внаслідок бойових дій, двоє військовослужбовців загинуло та п’ятеро бійців зазнали поранення і бойових травмувань", - повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 58 разів вели вогонь по позиціях українських військових.