За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих и пятеро бойцов получили ранения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий, двое военнослужащих погибли и пятеро бойцов получили ранения и боевых травм", - сообщил он.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 58 раз вели огонь по позициям украинских военных.