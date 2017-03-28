КИЕВ. 28 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих и пятеро бойцов получили ранения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.